L'IPC puja fins al 3,1% al març a Catalunya

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -
L'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya va pujar fins al 3,1% al març respecte a un any abans, més d'un punt per damunt que al febrer (2%), segons dades d'aquest dimarts de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, l'IPC interanual es va situar en el 3,4%, també més d'un punt que en el mes anterior, mentre que la taxa anual de la inflació subjacent va escalar dues dècimes, fins al 2,9%, respecte al segon mes de l'any.
La taxa catalana es va situar per sota la mitjana d'Espanya, que per dalt va estar liderada per Madrid (+4,1%), Galícia (+3,8%) i Castella-la Manxa (+3,7%), mentre que a Melilla (+2,6), Ceuta (+2,7%), La Rioja, les Canàries i Astúries (+3%) va ser on menys van pujar els preus.
Els preus que més van pujar al març a Catalunya respecte al mateix mes d'un any abans van ser assegurances i serveis financers (+4,9%), transport (+4,4%), restaurants i allotjament i begudes alcohòliques i tabac (+4,1%) i cura personal i altres (+4%).
Van créixer en menys mesura els preus de vestit i calçat (+3,5%), serveis d'educació (+3%), activitats recreatives i esport (+2,8%) i habitatge (+2,7%), i no van baixar en cap grup.
PER PROVÍNCIES
Per províncies, la variació interanual de l'IPC al març es va situar en el 3,4% a Girona i a Tarragona i en el 3% a Barcelona i a Lleida.
Respecte al mes anterior, els preus van pujar un 1,2% a Girona i a Lleida, un 1,1% a Tarragona i un altre 1% a Barcelona.