L'IPC puja fins al 3,1% al maig a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
És la vuitena comunitat on menys han pujat els preus, juntament amb Aragó
BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -
L'índex de preus de consum (IPC) a Catalunya va pujar fins al 3,1% al maig respecte a un any abans, una dècima per damunt respecte a l'abril (3%), segons dades d'aquest divendres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, l'IPC interanual es va situar en el 3,2%, igual que el mes anterior, mentre que la taxa anual de la inflació subjacent va pujar dues dècimes, fins al 3%, respecte al quart mes de l'any.
La taxa catalana es va situar per sota de la mitjana d'Espanya, que per dalt va estar liderada per Madrid (+3,8%), Cantàbria (+3,7%), Galícia (+3,5%), les Balears (+3,4%) i Castella-la Manxa (+3,3%), mentre que a Extremadura (+2,5%) i Ceuta (+2,4%) va ser on menys van pujar els preus.
Els preus que més van pujar al maig a Catalunya respecte al mateix mes d'un any abans van ser els de transports (+6,3%), assegurances i serveis financers (+5,7%), restaurants i allotjament (+5%) i cura personal i d'altres (+3,5%),
Van créixer en menor mesura els preus de mobles i articles de la llar (+1,4%), habitatge (+1%), i informació i comunicacions (+0,8%), i van baixar en vestit i calçat (-0,9%).
PER PROVÍNCIES
Per províncies, la variació interanual de l'IPC al maig es va situar en el 3,5% a Girona, el 3,4% a Lleida, el 3,2% a Tarragona i en el 3% a Barcelona.
Respecte al mes anterior, els preus van pujar un 0,2% a Barcelona, Girona i Tarragona, mentre que es van mantenir a Lleida.