L'IPC puja fins al 2,6% al setembre a Catalunya

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
L'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya va pujar fins al 2,6% al setembre respecte a un any abans, dues dècimes més que a l'agost (2,4%), segons dades d'aquest dimecres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, l'IPC interanual va pujar fins al 3%, tres dècimes més que en el mes anterior, i la taxa anual d'inflació subjacent es va mantenir en el 2,4%.
La taxa de Catalunya es va situar per sota de la mitjana d'Espanya, que per dalt va estar liderada per Ceuta (3,9%) Madrid (3,5%) i la Comunitat Valenciana (3,4%), mentre que les Canàries (2,2%), Múrcia (2,4%) i Catalunya van ser on menys van pujar els preus.
Els preus que més van pujar a l'agost a Catalunya respecte al mateix mes d'un any abans van ser habitatge (+5,2%), begudes alcohòliques i tabac (+4,1%), ensenyament (+3,7%), altres (+3,7%), hotels, cafès i restaurants (+3,7%) i aliments i begudes no alcohòliques (+2,5%).
Van créixer en menys mesura els preus de vestit i calçat (+1,9%), transport (+1,7%), lleure i cultura (+1,3%), medicina (+1,1%), comunicacions (+0,8%) i parament (+0,7%).
PER PROVÍNCIES
Per províncies, la variació interanual de l'IPC al setembre es va situar en el 3,1% a Tarragona, el 2,9% a Lleida i el 2,6% tant a Barcelona com a Girona.
Respecte al mes anterior, els preus van baixar un 0,5% a Barcelona i Lleida, i un 0,4% a Girona i Tarragona.