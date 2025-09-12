L'IPC puja fins al 2,4% a l'agost a Catalunya

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
L'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya va pujar fins al 2,4% a l'agost respecte a un any abans, una dècima més que al juliol (2,3%), segons dades d'aquest divendres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, l'IPC interanual es va mantenir en el 2,7%, la mateixa xifra que en el mes anterior, i la taxa anual d'inflació subjacent va augmentar una dècima, fins al 2,4%.
La taxa de Catalunya es va situar per sota de la mitjana d'Espanya, que per dalt va estar liderada per Ceuta (3,5%) i les Balears i la Comunitat Valenciana (3,2% totes dues), mentre que La Rioja, Múrcia (2,1% totes dues) i les Canàries (2,2%) va ser on menys van pujar els preus.
Els preus que més van pujar a l'agost a Catalunya respecte al mateix mes d'un any abans van ser l'habitatge (4,5%), hotels, cafès i restaurants (4,2%), begudes alcohòliques i tabac (3,8%), l'apartat 'altres' (3,6%) i ensenyament (2,8%).
Van créixer en menys mesura els preus d'aliments i begudes no alcohòliques (2,3%), vestit i calçat (1,4%), medicina i lleure i cultura (1% totes dues), comunicacions (0,8%), transport (0,6%) i parament (0,3%).
PER PROVÍNCIES
Per províncies, la variació interanual de l'IPC a l'agost es va situar en el 2,7% a Tarragona, en el 2,5% tant a Girona com a Lleida i en el 2,3% a Barcelona.
Respecte al mes anterior, els preus van pujar un 0,2% a Barcelona i a Girona i un 0,1% a Lleida i Tarragona.