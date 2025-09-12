L'IPC puja fins al 2,4% a l'agost a Catalunya

BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -
L'Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya va pujar fins al 2,4% a l'agost respecte a un any abans, una dècima més que al juliol (2,3%), segons dades d'aquest divendres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, l'IPC interanual es va mantenir en el 2,7%, la mateixa xifra que en el mes anterior, i la taxa anual d'inflació subjacent va augmentar una dècima, fins al 2,4%.
La taxa de Catalunya es va situar per sota de la mitjana d'Espanya, que per a dalt va estar liderada per Ceuta (3,5%) i Balears i la Comunitat Valenciana (3,2% ambdues), mentre que La Rioja, Murcia (2,1% ambdues) i les Canàries (2,2%) va ser on menys van pujar els preus.