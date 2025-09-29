L'IPC puja dues dèciems al setembre, fins al 2,9%, però la inflació subjacent baixa al 2,3%

MADRID 29 set. (EUROPA PRESS) -
L'Índex de Preus de Consum (IPC) va elevar la seva taxa interanual al setembre dues dècimes, fins al 2,9%, el seu nivell més alt des del passat mes de febrer, a causa que els preus dels carburants i l'electricitat van baixar menys que el mateix mes del 2024, segons les dades avançades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Amb aquest repunt de dues dècimes en el novè mes de l'any, l'IPC interanual retorna a les pujades després que a l'agost es mantingués en el 2,7%, la mateixa taxa que al juliol.
L'organisme ha explicat que l'increment de l'IPC al setembre es deu al fet que els carburants i l'electricitat van retallar els seus preus menys que un any abans.