L'IPC es modera una dècima al novembre, fins al 3%, però la inflació subjacent escala al 2,6%

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 28 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Índex de Preus de Consum (IPC) va retallar la seva taxa interanual al novembre una dècima, fins al 3%, a causa de la baixada dels preus de l'electricitat, segons les dades avançades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Amb aquest descens d'una dècima en el penúltim mes de l'any, l'IPC interanual trenca amb dos mesos consecutius d'ascensos després que a l'octubre tanqués en el seu nivell més alt en 16 mesos (3,1%).
L'INE incorpora en l'avançament de dades de l'IPC una estimació de la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), que al novembre va augmentar una dècima, fins al 2,6%.