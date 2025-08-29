L'IPC es manté a l'agost en el 2,7% però la inflació subjacent puja una desena, fins al 2,4%

Els aliments van retallar els seus preus més que a l'agost de 2024 i l'electricitat va pujar amb menys intensitat
MADRID, 29 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Índex de Preus de Consum (IPC) va mantenir la seva taxa interanual a l'agost en el 2,7%, gràcies a que el comportament dels preus dels aliments i de l'electricitat va compensar el dels carburants, segons les dades avançades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
L'estabilitat de l'IPC interanual en el vuitè mes de l'any frena l'escalada experimentada per la taxa d'inflació durant els dos mesos anteriors.
L'organisme ha explicat que el manteniment de l'IPC en el 2,7% es deu a la influència a l'alça dels carburants, els preus dels quals van disminuir menys que a l'agost de 2024, i la influència a la baixa dels aliments i begudes no alcohòliques, que van retallar els seus preus més que l'any anterior, i de l'electricitat, que va pujar amb menys intensitat que a l'agost de l'any passat.
"L'estabilitat dels preus i les pujades dels salaris estan permetent a les famílies recuperar de forma progressiva el seu poder adquisitiu", ha destacat el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa en la seva valoració sobre les dades avançades de l'IPC d'agost.
L'INE incorpora en l'avanç de dades de l'IPC una estimació de la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), que a l'agost va créixer una desena, fins al 2,4%, el seu valor més alt des del passat mes d'abril.
Amb aquest avanç, la inflació subjacent encadena dos mesos d'alces interanuals.
ELS PREUS S'ESTANQUEN EN EL MES
En termes mensuals (agost sobre juliol), l'IPC no va experimentar variació, en contrast amb la caiguda del 0,1% registrada el mes anterior i amb la qual es van trencar nou mesos consecutius d'alces mensuals.
Per la seva banda, l'IPC harmonitzat (IPCA) també va mantenir estable la seva taxa interanual a l'agost en el 2,7%, i no va registrar variació mensual. La inflació subjacent de l'IPCA s'estima en un 2,4% per al vuitè mes de l'any, segons apunta Estadística.
L'INE publicarà les dades definitives de l'IPC d'agost el proper 12 de setembre.