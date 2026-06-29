L'IPC es manté al juny en el 3,2% i la inflació subjacent es modera al 2,9%

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu
MADRID 29 juny (EUROPA PRESS) -
L'Índex de Preus de Consum (IPC) va mantenir la seva taxa interanual al juny en el 3,2% per tercer mes consecutiu en ple 'xoc' energètic per la guerra a l'Iran, segons les dades avançades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Amb la dada del juny, la inflació encadena quatre mesos consecutius per sobre del 3%, els tres últims ancorada en el 3,2%.
L'organisme ha explicat que l'electricitat i el gas van tirar a l'alça dels preus al juny, en encarir-se més que el mateix mes del 2025, mentre que els combustibles i els lubrificants per a vehicles personals van tirar a la baixa de l'IPC, en retallar els seus preus aquest mes davant del juny del 2025.
"La pressió de la guerra de l'Iran sobre els carburants comença a remetre, mentre el Govern manté el seu suport a les famílies i als sectors més afectats", ha assenyalat el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa en un comunicat.
Per Economia, l'estabilitat de l'IPC interanual confirma que el pla de resposta del Govern "està complint el seu objectiu principal: esmorteir l'impacte de la guerra de l'Iran sobre la inflació i protegir el poder adquisitiu de les llars".
El Departament que dirigeix Carlos Cuerpo ha explicat que els carburants, "que durant els mesos més durs del conflicte van ser la principal pressió a l'alça sobre els preus", moderen ara la seva contribució i empenyen a la baixa la taxa d'inflació del juny.
Per contra, l'electricitat i el gas passen a contribuir a l'alça, fet que s'explica per la desaparició de les mesures fiscals sobre l'energia que el Govern central va iniciar el passat 1 de juny.
"L'aposta d'Espanya per l'energia verda i la sobirania energètica, el conegut com a escut renovable, és precisament el que permet anar desescalant les mesures d'emergència des d'una posició de fortalesa", defensen des del Ministeri.
UN PUNT MENYS D'INFLACIÓ PEL PLA ANTICRISI
Economia ha subratllat que des de la seva aprovació el passat 20 de març, el pla de resposta anticrisi ha rebaixat prop d'un punt la inflació general i ha assegurat que, a partir de l'1 de juliol, es mantindrà el suport a les famílies i als sectors més afectats (transport, agricultura, indústria).
"La progressiva dissipació de la incertesa que ha marcat els últims mesos permet adaptar i calibrar de forma gradual les mesures, sense retirar la protecció a els qui més la necessiten", assegura el Ministeri.
Precisament, el Govern aprovarà al Consell de Ministres d'aquest dilluns el nou paquet de mesures per fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra al Pròxim Orient. Encara que es desconeixen les mesures concretes, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ja ha avançat que serà "un nou reial decret llei de protecció al teixit productiu i també a la ciutadania del país".
"El Govern seguirà monitoritzant l'evolució dels preus, minut a minut, de la mà dels agents socials i dels sectors més afectats. Espanya està millor preparada que mai davant de xocs com la guerra de l'Iran", assegura el Departament que lidera Carlos Cuerpo.
LA INFLACIÓ SUBJACENT ES MODERA Al 2,9%
L'INE incorpora en l'avanç de dades de l'IPC una estimació de la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), que al juny va disminuir una dècima, fins al 2,9%.
En termes mensuals (juny sobre maig), l'IPC va pujar un 0,6%, cinc dècimes més que al maig. Amb l'increment de juny, la inflació mensual acumula cinc mesos consecutius d'alces.
Per la seva banda, l'IPC harmonitzat (IPCA) va mantenir la seva taxa interanual al juny en el 3,6%, amb una variació mensual del 0,6%. La inflació subjacent de l'IPCA s'estima en un 3,3% per al sisè mes de l'any, segons apunta Estadística.
L'INE publicarà les dades definitives de l'IPC de juny el proper 15 de juliol.