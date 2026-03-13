L'índex de preus al consum es manté en el 2% al febrer a Catalunya

És, juntament amb 3 comunitats més, Ceuta i Melilla, on menys puja
L'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya es va situar en el 2% al febrer respecte a un any abans, el mateix percentatge que al gener, segons dades d'aquest divendres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, l'IPC interanual es va situar en el 2,3%, mateixa xifra que en el mes anterior, mentre que la taxa anual de la inflació subjacent va escalar una dècima, fins al 2,7%, respecte al primer mes de l'any.
La taxa catalana es va situar per sota de la mitjana d'Espanya, que per dalt va estar liderada per Madrid (+2,9%), la Comunitat Valenciana (+2,6%) i Extremadura (+2,5%), mentre que a Astúries, Castella-la Manxa, Catalunya, La Rioja, Ceuta i Melilla (+2%) va ser on menys van pujar els preus.
Els preus que més van pujar al febrer a Catalunya respecte al mateix mes d'un any abans van ser assegurances i serveis financers (+4,6%), restaurants i allotjaments (+4,4%), cura personal i altres (+4,1%), begudes alcohòliques i tabac (+4%), serveis d'educació (+3%) i aliments i begudes no alcohòliques (+2,7%).
Van créixer en menys mesura els preus de sanitat i activitats recreatives i esport (+1,5%), habitatge (+1%), mobles i articles de la llar (+0,7%) i informació i comunicacions (+0,1%), i van baixar els de transport (-0,4%) i vestit i calçat (-0,3%).
PER PROVÍNCIES
Per províncies, la variació interanual de l'IPC al febrer es va situar en el 2,1% a Girona, el 2% a Barcelona i Tarragona i l'1,7% a Lleida.
Respecte al mes anterior, els preus van baixar un 0,6% a Lleida, un 0,5% a Barcelona i Girona i un 0,3% a Tarragona.