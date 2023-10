L'IPC es manté en el 3,5% a l'octubre, però la subjacent es modera sis dècimes, fins al 5,2%

MADRID, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va augmentar un 0,3% a l'octubre en relació al mes anterior i va mantenir sense canvis la seva taxa interanual en el 3,5%, a causa de que l'encariment de l'electricitat es va veure compensat per l'abaratiment dels carburants i per una pujada menys "intensa" en els preus dels aliments respecte a l'experimentada un any abans.

Amb l'estancament de la seva taxa interanual a l'octubre, la inflació posa fi a tres mesos consecutius d'ascensos després que al juliol, agost i setembre pugés quatre, tres i nou dècimes, respectivament, segons les dades avançades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Malgrat tot, l'IPC interanual es manté en el seu nivell més elevat des del passat mes d'abril, quan va aconseguir el 4,1%.

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i per a la Transformació Digital ha subratllat que la inflació general es va mantenir estable en el 3,5% a l'octubre "pel millor comportament dels aliments i la baixada dels carburants", que van compensar l'efecte basi derivat de la forta baixada de l'electricitat a l'octubre de 2022.

"Espanya es consolida una de les principals economies de la zona euro amb una menor inflació i major creixement de tota la zona euro. Les mesures de política econòmica adoptades pel Govern estan afavorint la competitivitat de les empreses espanyoles, el guany de quota de mercat i l'augment del poder adquisitiu dels salaris", ha afegit.

L'INE incorpora en l'avanç de dades de l'IPC una estimació de la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), que a l'octubre va baixar sis dècimes, fins al 5,2%, taxa 1,7 punts superior a la de l'IPC general i la més baixa des de maig de 2022, quan es va situar en el 4,9%.

L'IPC PUJA UN 0,3% AL MES

En termes mensuals (octubre sobre setembre), l'IPC va registrar un augment del 0,3%, una dècima més del que va pujar el mes anterior.

Amb aquest repunt, la inflació encadena cinc mesos consecutius d'alces mensuals.

En el desè mes de 2023, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la seva taxa interanual en el 3,5%, dues dècimes per sobre de la taxa registrada el mes anterior.

Per la seva banda, la variació mensual estimada de l'IPCA va ser del 0,3%.

L'INE publicarà les dades definitives de l'IPC d'octubre el proper 14 de novembre.