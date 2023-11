L'IPC es manté en el 3,5% a l'octubre i el preu dels aliments modera el seu creixement al 9,5%

L'INE confirma que la inflació subjacent va baixar sis dècimes, fins al 5,2%, la seva menor taxa des de maig de 2022

MADRID, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va augmentar un 0,3% a l'octubre en relació al mes anterior i va mantenir sense canvis la seva taxa interanual en el 3,5%, a causa que l'encariment de l'electricitat i del gas es va veure compensat per l'abaratiment dels carburants i per una pujada menys intensa en els preus dels aliments respecte a l'experimentada un any abans, segons les dades definitives publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que coincideixen amb els avançats a finals del mes passat.

De fet, el preu dels aliments va moderar l'avanç de la seva taxa interanual un punt, fins al 9,5%, baixant dels dos dígits per primera vegada en any i mig. Aquesta evolució es deu, segons Estadística, al fet que els preus de llegums i hortalisses, llet, ous i formatge, i carn i fruites van pujar menys a l'octubre d'aquest any que en el mateix mes de 2022. Per contra, els olis i greixos es van encarir en major mesura que fa un any.

Amb l'estancament de la taxa interanual de la inflació a l'octubre en el 3,5%, es posen fi a tres mesos consecutius d'ascensos després que al juliol, agost i setembre pugés quatre, tres i nou dècimes, respectivament. Malgrat tot, l'IPC interanual es manté en el seu nivell més elevat des del passat mes d'abril, quan va aconseguir el 4,1%.

La inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) va baixar sis dècimes a l'octubre, fins al 5,2%, situant-se 1,7 punts per sobre de l'IPC general.

El Ministeri d'Assumptes Econòmics ha subratllat en un comunicat que la inflació general es va mantenir estable a l'octubre "pel millor comportament dels aliments i la baixada dels carburants".

"Les mesures de política econòmica adoptades pel Govern central han permès a Espanya mantenir en l'últim any una de les menors taxes d'inflació i major creixement econòmic de la zona euro, la qual cosa ha afavorit una major competitivitat de les empreses espanyoles i el guany de poder adquisitiu dels salaris", ha remarcat el Departament que dirigeix, en funcions, Nadia Calviño.

EL PREU DELS ALIMENTS PUJA UN 1,3% RESPECTE A SETEMBRE

En termes mensuals (octubre sobre setembre), l'IPC va registrar un augment del 0,3%, una dècima més del que va pujar el mes anterior. Amb aquest repunt, la inflació encadena cinc mesos consecutius d'alces mensuals.

L'increment mensual de l'IPC a l'octubre va ser conseqüència de l'encariment en un 8,6% del vestit i el calçat per la nova temporada de tardor-hivern, així com dels aliments, que van repuntar un 1,3% per les pujades "generalitzades" de la major part dels seus components, destacant els increments en els preus dels olis, les fruites i la carn i el peix.