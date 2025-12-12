L'IPC es manté en el 2,6% al novembre a Catalunya

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
L'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya es va mantenir en el 2,6% al novembre respecte a un any abans, la mateixa xifra que durant el mes d'octubre, segons dades d'aquest divendres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, l'IPC interanual va pujar fins al 3%, una dècima menys que en el mes anterior (3,1%), i la taxa anual de la inflació subjacent també va augmentar una dècima, fins al 2,6%.
La taxa catalana es va situar per sota de la mitjana d'Espanya, que per dalt va estar liderada per Madrid (+3,7%), la Comunitat Valenciana (+3,4%) i les Balears, Extremadura i el País Basc (+3,2%), mentre que a les Canàries (+2,3%), La Rioja (+2,4%) i Múrcia (+2,5%) va ser on menys van pujar els preus.
Els preus que més van pujar al novembre a Catalunya respecte al mateix mes d'un any abans van ser begudes alcohòliques i tabac (+4,4%); habitatge (+4,1%); hotels, cafès i restaurants (+3,7%); altres (+3,6%); ensenyament (+3,1%), i aliments i begudes no alcohòliques (+2,4%).
Van créixer en menys mesura els preus d'ensenyament (+2%); comunicacions (+1,6%); transports (+1,6%); medicina (+1,3%); vestit i calçat (+1%), i parament (+0,8%).
PER PROVÍNCIES
Per províncies, la variació interanual de l'IPC a l'octubre es va situar en el 2,8% a Tarragona, en el 2,6% a Barcelona i en el 2,5% a Girona i Lleida.
Respecte al mes anterior, els preus van pujar un 0,3% a Barcelona, Girona i Lleida, i es van mantenir plans a Tarragona.