L'IPC a l'Estat es va mantenir a l'agost en el 2,7% i la inflació subjacent es va elevar al 2,4%

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va mantenir la seva taxa interanual a l'agost en el 2,7%, gràcies a que el comportament dels preus dels aliments i de l'electricitat va compensar el dels carburants, segons les dades definitives publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que coincideixen amb els avançats a finals del mes passat.
L'estabilitat de l'IPC interanual en el vuitè mes de l'any frena l'escalada experimentada per la taxa d'inflació durant els dos mesos anteriors.
"És la mateixa taxa que al juliol i continua la senda de convergència a l'objectiu d'inflació del Banc Central Europeu", ha destacat el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa.