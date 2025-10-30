L'IPC a l'Estat puja una dècima a l'octubre fins al 3,1%

MADRID, 30 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Índex de Preus de Consum (IPC) va elevar la seva taxa interanual a l'octubre una dècima, fins al 3,1%, el seu nivell més alt des del juny del 2024, a causa de la pujada dels preus de l'electricitat i del transport aeri i ferroviari, segons les dades avançades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Amb aquest repunt d'una dècima en el desè mes de l'any, l'IPC interanual encadena dos mesos consecutius d'ascensos després que al setembre pugés tres dècimes, fins al 3%.
L'organisme ha explicat que l'increment de l'IPC a l'octubre es deu al fet que els preus de l'electricitat van pujar més que al mateix mes del 2024, i a l'augment dels preus del transport aeri i per ferrocarril.
Aquests increments es van veure parcialment compensats per l'abaratiment de les gasolines, segons Estadística.
El Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa ha subratllat que la taxa interanual d'octubre "està en línia" amb la de setembre, que va ser del 3%.