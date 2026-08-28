L'IPC es dispara al 4,3% a l'agost, la seva taxa més alta en més de tres anys, per les gasolines

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
MADRID, 28 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Índex de Preus de Consum (IPC) va incrementar la seva taxa interanual set dècimes a l'agost, fins al 4,3%, el seu nivell més alt des de febrer del 2023, quan es va situar en el 6%, segons les dades avançades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que ha atribuït aquest fort repunt a l'encariment dels combustibles i a l'evolució del preu dels aliments.
Amb la dada d'agost, la inflació encadena dos mesos consecutius d'ascensos i se situa per sobre del 4% per primera vegada des d'abril del 2023.
L'organisme ha explicat que els combustibles i lubricants per a vehicles personals van empènyer a l'alça els preus a l'agost, enfront del descens que van experimentar en el mateix mes de 2025.
"La inflació general a l'agost se situa en el 4,3% en el càlcul interanual, a causa principalment a l'encariment dels carburants per la persistència del 'xoc' energètic derivat de la guerra a l'Iran", han assenyalat des del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa.
Així mateix, l'INE ha apuntat que en l'augment de l'IPC fins al 4,3% també han influït, encara que en menor mesura, els aliments i begudes no alcohòliques, els preus de les quals han baixat menys aquest mes d'agost que en el mateix mes de l'any passat.
En tot cas, Estadística publicarà les dades definitives de l'IPC d'agost el pròxim 15 de setembre, quan es podran conèixer amb més detall els productes de la cistella de la compra que més van empènyer a l'alça els preus.
LA INFLACIÓ SUBJACENT ES MODERA Al 2,9%
L'INE incorpora en l'avanç de dades de l'IPC una estimació de la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), que a l'agost va disminuir una dècima, fins al 2,9%, i es va situar 1,4 punts per sota de l'índex general.
En aquest sentit, el departament que dirigeix Carlos Cos ha indicat que el repunt de la inflació general no s'ha traslladat a la inflació subjacent.
En termes mensuals (agost sobre juliol), l'IPC va pujar un 0,7%, quatre dècimes més que al juliol i el seu increment mensual més gran des del passat mes de març.
Amb l'increment d'agost, la inflació mensual acumula set mesos consecutius d'alces.
Per la seva banda, l'IPC harmonitzat (IPCA) incrementa sis dècimes la seva taxa interanual a l'agost, fins al 4,5%, amb una variació mensual del 0,6%. La inflació subjacent de l'IPCA s'estima en un 3,2% per al vuitè mes de l'any, segons apunta Estadística.
LA REBAIXA FISCAL AL GASOIL PUJARÀ A 20 CÈNTIMS AL SETEMBRE
A causa de la forta pujada del preu del gasoil el mes passat, la rebaixa de l'Impost sobre Hidrocarburs aplicable al gasoil s'elevarà a 20 cèntims per litre el pròxim 1 de setembre, enfront dels 5 cèntims inicialment prevists per a aquest mes.
El detall de l'IPC de juliol publicat per l'INE a mitjan aquest mes va confirmar que la subclasse del gasoil va registrar una variació interanual del 15,7% al juliol, per sobre del llindar del 15% previst en el decret de mesures per contenir l'impacte de la guerra a l'Iran.
En superar-se aquest llindar, s'activa de forma automàtica la clàusula de salvaguarda del Pla de Resposta del Govern al conflicte a l'Orient Pròxim.
La gasolina, la subclasse de la qual va registrar al juliol una variació interanual del 7,3%, per sota del 15%, manté el calendari ordinari de retirada gradual, amb una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre.
La resta de mesures segueixen actives segons el previst en el mateix Reial decret llei, segons ha recordat aquest divendres el Ministeri d'Economia.
"El Govern manté un seguiment minut a minut de l'impacte del conflicte a l'Iran sobre l'economia espanyola, de la mà dels agents socials i els sectors més afectats", ha insistit el departament capitanejat per Carlos Cos.
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Contingut multimèdia:
Gràfic interactiu: Evolució de l'Índex de Preus de Consum (IPC). Variació interanual de l'IPC (avançat)
Url d'inserció: https://www.epdata.es/evolucion-del-indice-de-precios-de-con...
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Contingut multimèdia:
Gràfic interactiu: Evolució de l'Índex de Preus de Consum (IPC). Variació interanual de l'IPC (avançat)
Url d'inserció: https://www.epdata.es/evolucion-del-indice-de-precios-de-con...
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