L'IPC cau fins al 3% a l'abril a Catalunya

És la sisena comunitat on menys han pujat els preus, juntament amb Navarra
BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -
L'índex de preus de consum (IPC) a Catalunya va baixar fins al 3% a l'abril respecte a un any abans, una dècima per sota respecte al març (3,1%), segons dades d'aquest dijous de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, l'IPC interanual es va situar en el 3,2%, dues dècimes per sota el mes anterior, mentre que la taxa anual de la inflació subjacent va disminuir una dècima, fins al 2,8%, respecte al tercer mes de l'any.
La taxa catalana es va situar per sota la mitjana d'Espanya, que per dalt va estar liderada per Madrid (+3,8%), Castella i Lleó (+3,5%) i Castella-la Manxa, Galícia i Múrcia (+3,4%), mentre que a Melilla (+2,5%), Ceuta (+2,6%), i Extremadura i Astúries (+2,7%) va ser on menys van pujar els preus.
Els preus que més van pujar a l'abril a Catalunya respecte al mateix mes d'un any abans van ser els d'assegurances i serveis financers (+5,5%), transports (+5,2%), begudes alcohòliques i tabac (+4,5%), restaurants i allotjament (+4,3%) i vestit i calçat (+4%).
Van créixer en menor mesura els preus de cura personal i d'altres (+3,7%), serveis d'educació (+3%) i aliments i begudes no alcohòliques (+2,6%), i no van baixar en cap grup.
PER PROVÍNCIES
Per províncies, la variació interanual de l'IPC a l'abril es va situar en el 3,7% a Lleida, el 3,3% a Girona, el 3,2% a Tarragona i el 2,8% a Barcelona.
Respecte al mes anterior, els preus van pujar un 0,8% a Lleida, un 0,7% a Girona, un 0,5% a Tarragona i un 0,4% a Barcelona.