L'IPC baixa fins al 2,5% al desembre a Catalunya

És la segona comunitat on menys han pujat els preus
BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -
L'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya va baixar fins al 2,5% al desembre respecte a un any abans, una dècima menys que al novembre (2,6%), segons dades d'aquest divendres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, l'IPC interanual es va situar en el 2,9%, una dècima menys que el mes anterior (3%), mentre que la taxa anual de la inflació subjacent es va mantenir en el 2,6%.
La taxa catalana es va situar per sota de la mitjana d'Espanya, que per dalt va estar liderada per Madrid (+3,7%), Ceuta (+3,5%) i la Comunitat Valenciana (+3,2%), mentre que a Múrcia (+2,4%) i Catalunya (+2,5%) va ser on menys van pujar els preus.
Els preus que més van pujar al desembre a Catalunya respecte al mateix mes d'un any abans van ser begudes alcohòliques i tabac, habitatge i hotels, cafès i restaurants (4,1%), altres (3,7%), ensenyament (3%) i aliments i begudes no alcohòliques (+2,7%).
Van créixer en menys mesura els preus de comunicacions (1,5%), medicina i transport (1,3%), vestit i calçat (0,8%), lleure i cultura (0,7%) i parament (0,2%).
PER PROVÍNCIES
Per províncies, la variació interanual de l'IPC al desembre es va situar en el 2,8% a Tarragona, en el 2,7% a Lleida, en el 2,5% a Barcelona i en el 2,3% a Girona.
Respecte al mes anterior, els preus van pujar un 0,3% a Barcelona i Tarragona i un 0,2% a Girona i Lleida.