L'IPC baixa fins al 2,3% al juliol a Catalunya

Els preus que més van pujar respecte al juny del 2024 van ser els de l'habitatge (5,1%)
L'Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya baixa fins al 2,3% al juliol respecte a un any abans, tres dècimes més que al juny (2%), segons dades d'aquest dimecres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, l'IPC interanual es va situar al 2,7%, quatre dècimes més que al mes anterior, i la taxa anual d'inflació subjacent va augmentar una dècima, fins al 2,3%.
La taxa de Catalunya es va situar per sota de la mitjana d'Espanya, que per a dalt va estar liderada per Balears (3,5%), Ceuta (3,4%), la Comunitat Valenciana i Extremadura (3,2% ambdues), mentre que Murcia (2%), les Canàries (2,2%), La Rioja, Galícia i Catalunya (2,3% les tres) va ser on menys van pujar els preus.
Els preus que més van pujar el juliol a Catalunya respecte al mateix mes d'un any abans van ser l'habitatge (5,1%), hotels, cafès i restaurants (3,9%), begudes alcohòliques i tabac (3,7%), altres (3,4%), ensenyament (2,8%) i aliments i begudes no alcohòliques (2,4%).
Van créixer en menor mesura els preus de vestit i calçat (1,7%), medicina i oci i cultura (1,0% ambdues), comunicacions (0,6%) i parament (0,2%), mentre que els del transport van baixar un 0,5%.
PER PROVÍNCIES
Per províncies, la variació interanual de l'IPC al juliol es va situar al 2,6% a Tarragona, al 2,4% a Girona i Lleida i al 2,2% a Barcelona.
Respecte al mes anterior, els preus van baixar un 0,3% a Girona i un 0,1% a Barcelona, Lleida i Tarragona.