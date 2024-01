L'IPC baixa al 3,1% al tancament de 2023 i el preu dels aliments modera el seu creixement al 7,3%

L'INE confirma que la inflació subjacent va baixar set dècimes, fins al 3,8%, el seu menor taxa des de març de 2022

MADRID, 12 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Índex de Preus de Consum (IPC) es va mantenir sense canvis al desembre respecte al mes anterior i va retallar una dècima la seva taxa interanual, fins al 3,1%, arran que el preu dels aliments va moderar el seu creixement gairebé dos punts, fins al 7,3%, i al fet que les begudes alcohòliques i el tabac van suavitzar el seu avanç interanual gairebé quatre punts, fins al 3,7%.

Segons les dades definitives de l'IPC publicats aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), amb els quals es confirmen les avançades a finals del mes passat, l'evolució del preu dels aliments es deu a l'abaratiment dels llegums i hortalisses i al fet que els preus de la llet, ous, formatge, pa, cereals i carn van pujar al desembre de 2023 menys del que ho van fer al mateix mes de 2022.

Per contra, el transport va elevar la seva taxa interanual gairebé quatre punts, fins al 3,9%, com a conseqüència que el preu dels carburants per a vehicles personals no va baixar tant al desembre de 2023 com al mateix mes de 2022.

Amb la moderació de la seva taxa interanual al desembre fins al 3,1%, la inflació encadena dos mesos consecutius de descensos i cau al seu menor nivell des del passat mes d'agost, quan es va situar en el 2,6%.

La inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) va baixar set dècimes al desembre, fins al 3,8%, taxa set dècimes superior a la de l'IPC general i la més baixa des de març de 2022, quan es va situar en el 3,4%.

En termes mensuals (desembre de 2023 sobre novembre del mateix any), l'IPC no va experimentar variació després de pujar els preus dels paquets turístics i l'electricitat i baixar els preus dels carburants i del vestit i el calçat per la campanya de rebaixes d'hivern.

En l'últim mes de 2023, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la seva taxa interanual en el 3,3%, la mateixa que en el mes anterior. Per la seva banda, la variació mensual de l'IPCA va ser del 0,0%.