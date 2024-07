L'Institut de Medicina Legal de Catalunya incorpora 9 metges forenses

BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Imlcfc) ha incorporat 9 metges forenses de la 31a promoció del Cos Nacional de Metges Forenses, segons ha confirmat aquest dilluns en un comunicat la Conselleria de Justícia.

Es tracta de cinc doctores i quatre doctors, amb edats compreses entre els 27 i els 55 anys, i dels quals 8 ja havien exercit com a metges forenses interins a Catalunya.

La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, ha subratllat la capacitat que tenen els instituts de medicina legal i ciències forenses per "transformar les defuncions en oportunitats de vida" i ha destacat l'aposta de l'actual equip per donar un gir social a la medicina legal i forense catalana, que la situa com un referent a l'Estat.