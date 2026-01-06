L'inspector general de l'Exèrcit veu el 2026 com una "cruïlla estratègica" per les FF.AA.

Manuel Busquier veu "més crucial que mai" modernitzar les FF.AA. davant de la situació global
BARCELONA, 6 gen. (EUROPA PRESS) -
L'inspector general de l'Exèrcit i representant institucional de les Forces Armades a Catalunya, La Rioja, Aragó i Navarra, el tinent general Manuel Busquier, ha destacat aquest dimarts que 2026 suposa una "cruïlla estratègica" per a les Forces Armades.
Ho ha dit en el seu discurs durant la celebració de la Pasqua Militar en el Saló del Tron del Palau de la Capitania General a Barcelona.
"INESTABILITAT I INCERTESA"
Busquier ha dit que l'escenari global és de "creixent inestabilitat i incertesa geopolítica" i ha situat els focus en la guerra d'Ucraïna, el conflicte a Gaza i la situació a la zona del Sahel.
Davant d'aquesta situació global, ha assegurat que la modernització de les Forces Armades "és més crucial que mai".
Així, ha destacat que calen "nous procediments de sistemes de telecomunicacions i informació" i ha defensat potenciar les operacions del ciberespai i les activitats electromagnètiques.
En aquest sentit, ha afirmat que l'Exèrcit de Terra continua "impulsant la transformació digital" per optimitzar els processos de treball, integrar els fluxos d'informació i millorar l'eficiència.
ACTIVITATS DEL 2025 A CATALUNYA
Fent balanç de l'any ha destacat activitats de l'Exèrcit a Catalunya en 2025 i, especialment, el "desenvolupament de la visibilitat" de les Forces Armades mitjançant la seva presència en el Saló de l'Ensenyament a la Fira de Barcelona o la Fira d'Orientació Educativa a Badalona (Barcelona).
També ha subratllat el paper de la Unitat Militar d'Emergències (UME) durant la dana i els incendis forestals a l'estiu.
OBJECTIUS "CONTINUISTES"
De cara al 2026, Busquier ha detallat que els objectius són "continuistes" i basats en el compromís amb la ciutadania i la creació d'un Exèrcit àgil, sostenible i eficaç, textualment.
A més, s'ha referit a la importància d'assentar el projecte Exèrcit 2035 i "continuar amb l'adquisició, millora i modernització de capacitats en tot l'espectre, buscant l'autonomia tecnològica allà on sigui possible".
ASSISTENTS A l'ACTE
Hi han assistit la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; el tercer tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, a més del fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, i el delegat de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, entre altres.
S'hi han sumat també autoritats militars, així com representants de Guàrdia Civil, Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona i altres policies locals.