La línia e7 de bus exprés incorpora un 'park&ride' i dues parades dilluns vinent

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La línia e7 de bus exprés entre La Vall del Tenes i Barcelona incorporarà dilluns vinent un 'park&ride' a Lliçà d'Amunt (Barcelona) i dues parades noves, informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
L'objectiu és fomentar la intermodalitat entre el vehicle privat i el transport públic i oferir opcions més sostenibles "per arribar a Barcelona".
El nou aparcament compta amb 33 places per a cotxes i tres per a motos, i ha tingut un cost de 121.555 euros.