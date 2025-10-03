La línia de bus e8 entre Corbera (Barcelona) i Barcelona guanya 22 expedicions diàries

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
La línia de bus e8, que uneix Corbera de Llobregat (Barcelona) i Barcelona guanyarà a partir de dilluns 22 expedicions diàries --11 d'anada i 11 de tornada-- de dilluns a divendres feiners, informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat en un comuniqueu aquest divendres.
En total, la connexió comptarà amb 62 connexions d'anada i 58 de tornada i, a l'agost, guanya tres expedicions per sentit durant els dies feiners, fins a 33 d'anada i 32 de tornada.
Els dissabtes que no siguin festiu sumen sis expedicions més per sentit, amb 26 d'anada i 26 de tornada, i els diumenges i festius, tres per sentit, fins a 17, excepte el 25 i 26 de desembre i l'1 de gener que guanyen quatre expedicions per sentit, fins a vuit en cada direcció.