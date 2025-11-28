La línia de bus Barcelona-Puigcerdà (Girona) suma dues expedicions més els caps de setmana

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat afegeix a partir d'aquest divendres dues expedicions més en la línia de bus entre Barcelona i Puigcerdà (Girona), informa en un comunicat.
En concret, s'incorpora una sortida de Barcelona els divendres a la tarda i una sortida de Puigcerdà els diumenges a la tarda, en tots dos casos directa entre totes dues poblacions.
D'aquesta manera, la Generalitat dona resposta a l'augment de la demanda d'aquest servei i ha explicat que els nous serveis "contribueixen a mitigar l'efecte dels talls de la línia R3 de Rodalies".