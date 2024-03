La línia 330 entre Mollet del Vallès i Granollers (Barcelona) adquireix 3 busos elèctrics

BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

La línia de bus 330 entre Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Lliçà de Vall i Granollers (Barcelona), ha substituït 2 autobusos de diesel per 3 autobusos elèctrics que estalviaran 330 tones anuals de CO2.

Tots 3 vehicles nous han suposat una inversió d'1.650.000 euros i estaran operatius a partir del 25 de març, segons ha informat la Generalitat en un comunicat aquest diumenge.

La consellera de Territori, Ester Capella, ha presentat els nous autobusos i ha defensat que la compra "millorarà el servei d'autobús interurbà amb la qualitat dels vehicles, la capacitat de viatges, la reducció de la contaminació, la comoditat, la seguretat i l'accessibilitat".

A més, ha dit que la no aprovació dels pressupostos de la Generalitat del 2024 "ha comportat una pèrdua de 154,2 milions d'euros de la despesa prevista en transport públic" i que aquest any no es podran dur a terme algunes mesures previstes per l'Executiu català.

La línia 330 incrementarà l'oferta i disposarà de 28 expedicions per sentit en dies laborables, 8 expedicions més respecte de les actuals; i els dissabtes disposaran de 21 expedicions per sentit i els diumenges de 19.