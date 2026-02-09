L'informe del Ministeri descarta que el brot de PPA s'originés a l'Irta-CReSA

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
L'informe inicial elaborat pel comitè científic designat pel Govern d'Espanya per aclarir l'origen del brot de pesta porcina africana (PPA) detectat a Catalunya a finals de novembre conclou que encara és "prematur" pronunciar-se sobre com va aparèixer el virus, però descarta que fos a l'Irta-CReSA.
En el document, consultat aquest dilluns per Europa Press, estableix que els resultats obtinguts mitjançant estratègies analítiques complementàries i per organismes independents "no van mostrar cap coincidència genètica" entre l'aïllat espanyol i els virus usats en activitats experimentals en aquest laboratori, ni a nivell de marcadors parcials ni de genoma complet.
Aquestes conclusions coincideixen amb la posició de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB), que el passat 30 de desembre va publicar els resultats del seu propi informe, encarregat pel Govern, en què també descartava que la seva seqüenciació genòmica coincideixi amb les mostres amb les quals treballa l'Irta-CReSA.