L'informe dels Mossos determina que el mòbil d'Alay va ser infectat amb Pegasus

BARCELONA 10 gen. (EUROPA PRESS) -

L'informe dels Mossos d'Esquadra sobre dos dels telèfons que feia servir el cap de l'oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, determina que un dels dispositius va ser infectat amb el programari espia Pegasus, segons l'informe al qual ha tingut accés Europa Press.

El jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona, a partir de la querella interposada per Alay, va ordenar que es recuperés del jutjat d'instrucció 1 de Barcelona --que instrueix la causa Volhov-- els terminals mòbils confiscats quan va ser detingut el dimecres 28 d'octubre del 2020, mòbils que fins ara havien estat en poder de la Guàrdia Civil.

Els terminals van ser remesos als laboratoris d'informàtica i electrònica forense dels Mossos, que han determinat que un dels dos terminals "va estar infectat per un programa maliciós que deixa els mateixos rastres que el programa conegut com Pegasus" a partir de l'11 d'octubre del 2019, mentre que l'altre no presenta cap rastre d'aquesta infecció.