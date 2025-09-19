L'INE revisa a l'alça el creixement econòmic del 2024, fins al 3,5%, i rebaixa el del 2023 fins al 2,5%

L'augment del PIB el 2022 també es revisa a l'alça, fins al 6,4%
MADRID, 19 set. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha elevat tres dècimes el creixement de l'economia espanyola el 2024, fins al 3,5%; ha rebaixat dues dècimes el del 2023, al 2,5%, i ha revisat dues dècimes a l'alça el del 2022, fins al 6,4%, en què aquesta última dada es considera definitiva.
L'organisme ha fet aquestes correccions del període 2022-2024 en la revisió ordinària dels comptes espanyols.
Després d'aquests ajustos, l'estimació del PIB anual a preus corrents del 2024 arriba als 1.594.330 milions d'euros, un 0,2% superior al nivell inicialment estimat per Estadística.
En aquesta ocasió, l'INE ha fet la revisió ordinària per als anys 2022, 2023 i 2024 amb més detall de la informació publicada en les dades definitives (2022) que en les provisionals (2023) o de creixement (2024).
El procés es fa de manera coordinada amb el Banc d'Espanya (en els comptes financers i les estadístiques de Balança de Pagaments i posició d'inversió internacional) i amb la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) (en els comptes de les administracions públiques).