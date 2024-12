L'INE publicarà aquest mes l'índex per actualitzar les anualitats del lloguer a partir del 2025

MADRID 1 des. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) publicarà al llarg d'aquest mes de desembre l'índex que regirà a partir del 2025 l'actualització anual dels contractes d'arrendament, donant compliment a la disposició addicional onzena de la Llei pel dret a l'habitatge.

Així ho han confirmat fonts de l'INE a Europa Press, que han assegurat que aquest índex està "pràcticament fet" i que en "breu" es publicarà, per la qual cosa el 2025 aquest nou indicador serà el de referència per a l'actualització anual dels contractes de lloguer.

La Llei pel dret a l'habitatge estableix en la seva disposició addicional onzena que l'INE definirà, abans del 31 de desembre de 2024, un índex de referència per a l'actualització anual dels contractes d'arrendament d'habitatge, que es fixarà com a límit amb l'objecte d'evitar increments desproporcionats en la renda dels contractes d'arrendament.

D'aquesta manera, es crearà un nou mecanisme per actualitzar la renda anual dels contractes de lloguer, que aquest any ha estat limitada de manera extraordinària al 3% per l'increment dels preus derivats de la guerra d'Ucraïna.

No obstant això, el límit en els contractes d'arrendament a renovar aquest any no ha estat l'únic topall que el Govern central ha aprovat com a resposta a la crisi inflacionaria per la guerra d'Ucraïna. Així, l'executiu ja va limitar a través d'un reial decret-llei l'actualització anual dels contractes d'arrendament per al 2022 i 2023 en funció de l'índex de garantia de competitivitat, que està topat al 2%.

Fins al moment, l'article 18 de la Llei d'arrendaments urbans (LAU), estableix que "durant la vigència del contracte, la renda només podrà ser actualitzada per l'arrendador o l'arrendatari en la data en què es compleixi cada any de vigència del contracte, en els termes pactats per les parts. A falta de pacte exprés, no s'aplicarà actualització de rendes als contractes".

No obstant això, també apunta al fet que "en cas de pacte exprés entre les parts sobre algun mecanisme d'actualització de valors monetaris que no detalli l'índex o metodologia de referència, la renda s'actualitzarà per a cada anualitat per referència a la variació anual de l'índex de garantia de competitivitat a data de cada actualització".

En tot cas, la llei indica que l'increment no podrà excedir del resultat d'aplicar la variació percentual experimentada per l'IPC a data de cada actualització.

Per tant, el nou índex que veurà la llum aquestes setmanes i sobre el qual fonts de l'INE no han volgut indicar en què consistirà, establirà un nou sistema per actualitzar les rendes del lloguer diferent a l'IPC i a l'índex de garantia de competitivitat.