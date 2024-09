L'INE eleva al 2,7% el creixement del PIB el 2023, al 6,2% el del 2022 i al 6,7% el del 2021

MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha elevat dues dècimes, fins al 2,7%, el creixement del producte interior brut (PIB) d'Espanya el 2023 com a conseqüència de la revisió estadística ordinària i extraordinària de les dades de la comptabilitat nacional.

Així mateix, l'organisme ha pujat quatre dècimes, fins al 6,2%, el creixement econòmic del 2022 i en tres dècimes, fins al 6,7%, el que es va registrar el 2021.

Aquestes revisions de la sèrie dels comptes nacionals per als anys 2021, 2022 i 2023 condueixen a una estimació del PIB anual a preus corrents d'1.498.324 milions d'euros el 2023, un 2,5% superior al nivell estimat en la base comptable anterior.

Les estimacions dels principals agregats anuals corresponents al període 1995-2023 de la comptabilitat nacional anual d'Espanya publicades aquest dimecres són els primers resultats difosos després de la revisió estadística 2024 completa de les seves sèries (RE-2024).

L'INE explica que la necessitat que els comptes nacionals proporcionin en tot moment un mesurament tan precís com sigui possible de l'economia fa necessària una actualització periòdica de les fonts estadístiques i mètodes d'estimació emprats per a la compilació.

Així, per garantir la qualitat, coherència i comparabilitat de les dades dels comptes nacionals als països de la UE, la política europea de revisions extraordinàries, establerta per Eurostat, obliga a que els països introdueixin millores sistemàtiques cada cinc anys.

Com que la darrera es va fer el 2019, tots els estats membres de la UE estan duent a terme de manera coordinada aquest any la revisió extraordinària reglamentada RE-2024 dels seus comptes nacionals. Així, tots els resultats de les operacions dels comptes nacionals i regionals que l'INE difondrà a partir d'ara incorporaran la RE-2024.

Els canvis de la RE-2024 afecten tota la sèrie (1995-2023) perquè les dades siguin homogènies i comparables tots els anys. No obstant això, mentre que els resultats dels anys 1995 a 2020 només inclouen l'impacte d'aquesta revisió extraordinària reglamentada, els dels 2021, 2022 i 2023 també incorporen les actualitzacions habituals de la política de revisió anual ordinària de les operacions de comptes de l'INE.