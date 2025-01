L'INE confirma que l'IPC va tancar el 2024 en el 2,8% per les gasolines i els paquets turístics

La inflació subjacent va finalitzar l'any en el 2,6%, dues dècimes per sobre de la taxa de novembre

MADRID, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar un 0,5% al desembre en relació al mes anterior i va elevar quatre dècimes la seva taxa interanual, fins al 2,8%, segons les dades definitives publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La dada de tancament d'any, el 2,8%, coincideix amb l'avançat per Estadística a la fi del mes passat, però el mensual (0,5%) és una desena superior al benvolgut inicialment (0,4%).

Per la seva banda, la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) va pujar dues dècimes al desembre, fins al 2,6%, situant-se dues dècimes per sota de l'índex general. Aquesta xifra del 2,6% coincideix amb l'avançada per l'INE a la fi de l'any passat.

L'organisme ha explicat que el repunt de l'IPC anual fins al 2,8% es deu a l'encariment dels carburants i, en menor mesura, als preus d'oci i cultura, que al desembre van augmentar més que en el mateix mes de l'any anterior a causa del major cos dels paquets turístics.

En concret, el grup de transport va elevar 1,6 punts la seva taxa interanual al desembre, fins al 0,6%, per la pujada dels preus dels carburants i lubrificants per a vehicles personals, enfront de la baixada que van experimentar al desembre de l'any anterior. Per la seva banda, el grup d'oci i cultura va incrementar 1,2 punts la seva taxa, fins al 3,2%, per l'encariment dels paquets turístics.

Amb l'avançament de l'IPC interanual en l'últim mes de l'any 2024, la inflació encadena tres mesos consecutius d'ascensos i aconsegueix el seu valor més alt des de juliol, quan es va situar també en el 2,8%.

El Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa ha atribuït l'avanç de l'IPC interanual fins al 2,8% a aquest efecte base produït pels preus dels carburants.

No obstant això, el Departament que dirigeix Carlos Cuerpo ha destacat que l'IPC ha tancat 2024 vuit dècimes per sota de la mitjana de 2023, que va ser del 3,6%.

Economia ha ressaltat a més que la inflació dels aliments "s'ha mantingut continguda en els últims mesos", tancant 2024 en l'1,8%, un punt per sota de la inflació general.

"La inflació dels aliments s'ha desaccelerat de forma notable en 2024, tancant 5,5 punts per sota de la registrada al desembre de 2023. En aquesta moderació és especialment rellevant la baixada del preu de l'oli d'oliva, que es va reduir un 12,3% en l'últim any", subratlla el Ministeri.

Economia ha afirmat a més que la reducció de l'IPC al llarg de l'any passat "posa de manifest l'eficàcia de les mesures de política econòmica engegades, que estan permetent compatibilitzar el major creixement entre les principals economies de la zona euro i una reducció continuada de la inflació".

PUJADA MENSUAL DEL 0,5%

En termes mensuals (desembre de 2024 sobre novembre del mateix any), l'IPC es va incrementar un 0,5% respecte al mes anterior, tres dècimes més del que va augmentar al novembre.

Amb el repunt de desembre, la inflació acumula tres mesos consecutius d'ascensos mensuals.

Aquest repunt mensual obeeix a l'increment de preus en el grup d'oci i cultura en un 3,5% pels paquets turístics, a la pujada del preu del grup d'habitatge en un 0,6% per l'encariment de l'electricitat, i a l'increment del grup del transport en un 0,4% per l'encariment de les gasolines.

Per la seva banda, l'IPC harmonitzat (IPCA) va escalar quatre dècimes al desembre, fins al 2,8%, i va augmentar un 0,4% en valors mensuals.