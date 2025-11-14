L'INE confirma que l'IPC a l'Estat va pujar a l'octubre una dècima, al 3,1%, pel cost de l'electricitat

MADRID 14 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Índex de Preus de Consum (IPC) va elevar la seva taxa interanual a l'octubre una dècima, fins al 3,1%, el seu nivell més alt des de juny del 2024, a causa de la pujada dels preus de l'electricitat, segons les dades definitives publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que coincideixen amb els avançats a finals del mes passat.
Amb aquest repunt d'una dècima en el desè mes de l'any, l'IPC interanual encadena dos mesos consecutius d'ascensos després que al setembre pugés tres desenes, fins al 3%.
L'organisme ha explicat que l'increment de l'IPC a l'octubre es deu al fet que els preus de l'electricitat van pujar més que en el mateix mes del 2024.