L'índex de vendes de les grans superfícies catalanes baixa un 1,6% interanual al juliol segons l'Idescat

BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
L'índex de vendes de les grans superfícies a Catalunya a preus constants, corregit d'efectes estacionals i de calendari, ha disminuït un 1,6% al juliol respecte al mateix mes de l'any passat, segons ha informat aquest dilluns l'Idescat en un comunicat.
Aquest descens de l'índex es deu a "la disminució de l'índex de vendes de l'alimentació", que s'ha reduït en un 2,4%, ja que l'índex de vendes de la resta de productes s'ha incrementat en un 0,2%.
Respecte al mes de juny, l'índex general a preus constants ha disminuït un 0,6%, i tant l'índex d'alimentació com el de la resta de productes ha baixat un 0,3%.
La sèrie original de l'índex general a preus constants ha disminuït un 0,3% interanual, mentre que a preus corrents ha augmentat un 2,2%, per la qual cosa "torna a augmentar el diferencial de l'efecte dels preus".
Els resultats d'aquest índex s'obtenen a partir d'informació que faciliten totes les grans superfícies no especialitzades de Catalunya l'activitat principal de les quals correspon al grup 471 de la Classificació catalana d'activitats econòmiques.