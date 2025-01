L'índex de referència de l'INE per a l'actualització dels lloguers es va situar al novembre en el 2,20%

MADRID 2 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha publicat aquest dijous per primera vegada l'índex de referència per a l'actualització anual dels contractes de lloguer, que es va situar en el 2,20% interanual el passat mes de novembre.

Els contractes de lloguer que actualitzin la renda a partir del 2025 i que hagin estat signats des de l'entrada en vigor de la llei d'habitatge, el 25 de maig del 2023, ja hauran de fer servir aquest nou índex creat per l'INE per revisar-ne l'anualitat.

L'organisme estadístic difondrà de manera mensual aquest índex, que es farà servir com a límit per a l'actualització anual dels contractes d'arrendament d'habitatge, expressat amb dos decimals, a través de les últimes dades mensuals disponibles, que marcaran el preu al qual es revaloritzaran els contractes d'arrendament signats després del maig del 2023.

Aquest índex considera conjuntament l'IPC, la inflació subjacent i les diferències entre les taxes de creixement anual tant de l'IPC com de la inflació subjacent de cada mes, i un paràmetre, definit a proposta de la Direcció General de Política Econòmica, que té relació amb el creixement esperat a llarg termini d'aquest índex.

A aquestes diferències s'hi aplicarà un coeficient moderador definit a proposta conjunta de la Direcció General d'Habitatge i Sòl del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana i de la Direcció General de Política Econòmica del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, considerant les circumstàncies del mercat del lloguer d'habitatge.

D'aquesta manera, amb la publicació d'aquest nou índex per part de l'INE, l'índex de referència que es farà servir com a límit per a l'actualització anual dels contractes d'arrendament d'habitatge serà el mínim valor entre la taxa de variació anual de l'IPC, la taxa de variació anual de la inflació subjacent i la taxa de variació anual mitjana ajustada, elaborada segons el que preveu la metodologia aprovada.