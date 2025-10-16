Publicat 16/10/2025 12:33

L'índex de confiança empresarial a Catalunya baixa un 1,9% en el quart trimestre

Vistes de la ciutat de Barcelona
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya ha baixat un 1,9% en el quart trimestre de l'any en comparació amb els tres mesos anteriors, segons ha informat aquest dijous la Generalitat en un comunicat.

L'hostaleria i el transport, i la resta de serveis, són els sectors on més ha baixat la confiança (-2,7%, en tots dos casos), seguits del comerç (-1,6%) i la indústria (-1,0%).

En relació amb el mateix trimestre de l'any anterior, l'índex ha augmentat un 0,1% i on més ha crescut ha estat en la indústria (3,6%) i la construcció (2,6%), mentre que ha disminuït un 4,6% en hostaleria i transport.

