L'índex de confiança empresarial a Catalunya baixa un 1,9% en el quart trimestre

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya ha baixat un 1,9% en el quart trimestre de l'any en comparació amb els tres mesos anteriors, segons ha informat aquest dijous la Generalitat en un comunicat.
L'hostaleria i el transport, i la resta de serveis, són els sectors on més ha baixat la confiança (-2,7%, en tots dos casos), seguits del comerç (-1,6%) i la indústria (-1,0%).
En relació amb el mateix trimestre de l'any anterior, l'índex ha augmentat un 0,1% i on més ha crescut ha estat en la indústria (3,6%) i la construcció (2,6%), mentre que ha disminuït un 4,6% en hostaleria i transport.