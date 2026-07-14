Actualitzat 14/07/2026 11:19

L'índex de confiança empresarial de Catalunya puja un 2,2% el tercer trimestre

Archivo - Vista de la torre Glòries de Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -

L'índex de confiança empresarial de Catalunya ha augmentat un 2,2% el tercer trimestre de l'any, respecte al trimestre anterior, informa en un comunicat aquest dimarts l'Idescat.

L'hostaleria i el transport són els sectors que més augmenten la confiança empresarial, amb un 4,6%, mentre que en el comerç s'incrementa un 3,5%, en la construcció i la indústria, un 3,1% en tots dos casos, i en la resta de serveis, un 0,3%.

En termes interanuals, l'índex disminueix un 0,7%, amb baixades en tots els sectors, excepte la construcció, on augmenta un 0,7%.

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