L'índex de confiança empresarial de Catalunya puja un 2,2% el tercer trimestre

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
L'índex de confiança empresarial de Catalunya ha augmentat un 2,2% el tercer trimestre de l'any, respecte al trimestre anterior, informa en un comunicat aquest dimarts l'Idescat.
L'hostaleria i el transport són els sectors que més augmenten la confiança empresarial, amb un 4,6%, mentre que en el comerç s'incrementa un 3,5%, en la construcció i la indústria, un 3,1% en tots dos casos, i en la resta de serveis, un 0,3%.
En termes interanuals, l'índex disminueix un 0,7%, amb baixades en tots els sectors, excepte la construcció, on augmenta un 0,7%.