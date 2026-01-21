L'índex de confiança empresarial de Catalunya augmenta un 0,2% interanual en el primer trimestre

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
L'índex de confiança empresarial de Catalunya ha augmentat un 0,2% en el primer trimestre d'aquest any 2026, comparat amb el mateix període de l'any passat, informa l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) aquest dimecres.
Per sectors, la confiança ha millorat un 2,3% en el comerç, un 1,8% en la construcció i un 0,5% en la resta de serveis, i s'ha reduït un 3,2% en l'hostaleria i el transport, i un 0,8% en la indústria.
Comparat amb el trimestre anterior, l'índex ha millorat un 0,8% respecte a l'anterior, amb millores en el comerç (+1,9%), la construcció (+1,4%), la resta de serveis (+1,1%) i la indústria (+0,1%), i una reculada de l'1,1% en hostaleria i transport.
Les empreses d'entre 10 i 49 treballadors són les que han registrat una millora més gran sobre l'anterior trimestre, amb un 2,1% més, seguides de les de més de 200 (+1,5%) i les d'entre 50 i 199 (+0,5%), mentre que les de menys de deu treballadors han baixat un 1,2% i les de més de 1.000, un 0,2%.
Per demarcacions, la Cambra de Barcelona registra una millora de l'1,3%, la resta de cambres de Barcelona, de l'1,2%, i la Cambra de Lleida, del 0,9%, mentre que les cambres de Tarragona van baixar un 0,4% i les de Girona del 0,2%.