Linde+Wiemann rep 2,5 milions de l'ICF per a la fabricació d'una furgoneta de Mercedes-Benz

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català de Finances (ICF) ha finançat amb 2,5 milions d'euros Linde+Wiemann España, pertanyent al grup alemany amb seu a la Garriga (Barcelona) dedicat a la fabricació de peces industrials per a vehicles, per impulsar la promoció mundial de la nova furgoneta 100% elèctrica de Mercedes-Benz.
Aquesta operació s'alinea amb el compromís del grup "amb l'electrificació, la competitivitat industrial i la col·laboració amb socis financers públics", informa l'ICF en un comunicat aquest dimecres.
Així mateix, contribueix al fet que Linde+Wiemann España produeixi peces a la seva planta de la Garriga.
El gerent de Linde+Wiemann España, Carlos López, ha agraït a l'ICF "la seva proximitat i flexibilitat, que han estat clau per assegurar el finançament d'aquests projectes i acompanyar un repte estratègic com és la promoció de la nova furgoneta elèctrica".
Per la seva banda, la consellera delegada de l'ICF, Vanessa Servera, ha dit: "Aquest és un projecte industrial que suma innovació, sostenibilitat i creixement dels que ens agrada formar part i fer possible des de la banca pública de la Generalitat".