Linde Material Handling Ibérica inaugura el seu nou centre a Mercabarna de 470 metres quadrats

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
Linde Material Handling Ibérica ha inaugurat el seu nou centre de treball a Mercabarna, que ocupa una superfície de 470 metres quadrats i que considera "un pas més en la seva aposta per la proximitat operativa, i reforça l'atenció i el suport tècnic als clients", informa en un comunicat aquest divendres.
El nou centre, situat a les instal·lacions de Mercabarna, comptarà amb un taller de 240 metres quadrats, i a la planta superior espais d'oficina, una sala de formació per als cursos de carretillers i una àrea d'atenció personalitzada als clients.
El 'managing director' de Linde Material Handling Ibérica, Jaime Gener, ha destacat que a Mercabarna "existeix una de les concentracions més grans de carretons Linde del país".
"Ja operem aquí amb set tècnics dedicats, però volíem fer un pas més: disposar d'un espai prop dels nostres clients i respondre amb més agilitat a les seves necessitats diàries", ha afegit.
En la inauguració també es va presentar un dels models més innovadors de la marca, el carretó Linde 1251 Xi, com a "mostra de l'enfocament de la companyia cap a solucions més sostenibles i avançades per a l'entorn alimentari".