L'Incavi participa en la 080 Barcelona Fashion amb una barra exclusiva de vi català

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) participa en la 37a edició de la 080 Barcelona Fashion, que se celebrarà del 14 al 17 d'abril al Port Vell, amb una barra exclusiva de vi català, en col·laboració amb el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM).
Aquesta iniciativa respon a la voluntat de donar visibilitat als vins catalans en un dels escenaris creatius i culturals "més rellevants" de Catalunya, informa la Generalitat aquest dimarts en un comunicat.
L'acció també s'emmarca en la campanya #JoTrioViCatalà, una iniciativa que reivindica l'autenticitat i l'excel·lència dels vins produïts a Catalunya i que té per objectiu fomentar la preferència pel vi català entre consumidors, professionals i prescriptors.