L'Incasòl ven un terreny a LaSalle i Urbania a Cerdanyola (Barcelona) per edificar-hi una residència

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Insitut Català del Sòl (Incasòl) ha venut per 5,05 milions d'euros un terreny de 4.700 metres quadrats situat al Parc de l'Alba de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) a LaSalle i Urbania per construir-hi una residència per a treballadors, docents i investigadors.

Està previst construir un edifici residencial flexible, amb 255 apartaments, informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat aquest dimecres.

Els desenvolupadors del projecte preveuen invertir més de 35 milions d'euros en aquest nou edifici, que generarà 20 llocs de feina i que està previst que entri en funcionament en el tercer trimestre del 2027.