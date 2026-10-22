L'Incasòl ven a Llongafollia Logística una parcel·la a Sant Feliu de Pallerols (Girona)

GIRONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha venut a Llongafollia Logística una parcel·la de 2,7 hectàrees al sector Pla de Llongafollia de Sant Feliu de Pallerols (Girona) per 2,2 milions d'euros, informa el Govern aquest dijous en un comunicat.
Llongafollia Logística preveu desenvolupar el seu projecte en diferents fases i una part estarà vinculada a activitat logística, mentre que l'Incasòl comercialitza amb aquesta operació la primera parcel·la del sector, "la qual cosa permet avançar en el desenvolupament d'aquest nou espai d'activitat econòmica i afavorir la implantació empresarial al municipi".
En aquest sector, l'Incasòl encara té una parcel·la disponible amb una superfície de 8.483,31 m2 de sòl i una edificabilitat de 9.501,31 m2 de sostre.