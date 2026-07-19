L'Incasòl, Vallirana (Barcelona) i l'AHC signen un conveni per construir 56 habitatges

BARCELONA 19 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català del Sòl (Incasòl), l'Ajuntament de Vallirana (Barcelona) i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) han signat un conveni de col·laboració per a la construcció de 56 nous habitatges de lloguer assequible al municipi.
L'edifici s'aixecarà a la illa del casino Valliranenc, en sòl de l'Ajuntament, i es preveu que les obres tinguin un cost de 9.276.084,44 euros (més IVA) que aportarà l'Incasòl, informa el Govern en un comunicat aquest diumenge.
La parcel·la té una superfície de 1.691 metres quadrats i una edificabilitat de 5.354 metres quadrats de sostre i es construiran un mínim de 56 habitatges, un local en planta baixa d'aproximadament 500 metres quadrats de sostre i places d'aparcament en planta de soterrani.
L'AHC gestionarà aquests habitatges, dels quals un 25% es destinaran a joves menors de 35 anys, i el consistori podrà disposar d'un màxim del 10% per atendre necessitats socials del municipi.
Vallirana cedeix els terrenys a l'Incasòl en dret de superfície gratuït per 75 anys i tindrà 4 anys per acabar l'edificació, encara que abans de cedir el sòl l'Ajuntament ha d'aprovar la reparcel·lació voluntària prevista per al tercer trimestre de 2026.