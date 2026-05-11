L'Incasòl reprèn la construcció de 36 habitatges per a gent gran al Masnou (Barcelona)

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha reprès la construcció de 36 habitatges dotacionals per a gent gran al Masnou (Barcelona) i es preveu que l'edificació, en uns terrenys cedits gratuïtament per l'Ajuntament, acabi durant l'estiu del 2027, després de 14 mesos.
Les obres van començar el 2020 però l'empresa constructora les va abandonar l'any següent, quan l'estructura ja estava pràcticament acabada, i ara l'Incasòl les reprèn després de la resolució del procediment legal i una nova adjudicació, informa el Govern aquest dilluns en un comunicat.
El setembre del 2025 es va publicar el nou concurs, que aquesta primavera s'ha adjudicat a Garcia Riera, SL. per 4.050.650,20 euros (IVA no inclòs), que ha començat les obres per recuperar tot el que es pugui aprofitar de l'estructura existent i poder enllestir la construcció de l'edifici.