L'Incasòl, l'ATM i el CTTI, entre les entitats que incorporaran consellers independents aquest 2025

El Govern ho veu com una mesura innovadora a nivell estatal i internacional

BARCELONA, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Català del Sòl (Incasòl), l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) són algunes de les entitats que hauran d'incorporar al llarg de 2025 membres independents als seus òrgans de direcció.

Ho faran després que el Govern va aprovar aquest dimarts un decret en el marc del pla de reforma de l'administració i millora dels serveis públics que també afectaria, entre altres entitats, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, l'Agència d'Habitatge de Catalunya, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el Consorci d'Educació de Barcelona, el Consorci per la Normalització Lingüística i el Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR).

Aquestes entitats, fundacions, consorcis o societats mercantils tenen una participació íntegra o majoritària de la Generalitat però el 100% dels membres de direcció són representants de l'administració, segons consta al registre del sector públic de la Generalitat.

90 ENTITATS

L'executiu calcula que hi ha prop de 90 entitats a les quals s'incorporarien independents, amb l'objectiu que siguin el 10% almenys els que representen la Generalitat.

Per la dimensió dels consells d'administració afectats, s'incorporaran com a màxim dos membres independents en els casos en què hi hagi més representants de l'administració catalana, ja que en cap entitat hi ha més de 20 membres representant la Generalitat.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Les condicions per incorporar-los són no haver tingut cap vincle laboral o professional amb la Generalitat en dos anys, ni tenir vincles familiars amb altres membres de la direcció a la qual s'incorporin, no haver format part d'entitats que hagin controlat la gestió financera o mediambiental de l'òrgan ni haver rebut subvencions de l'entitat en dos anys.

El Govern buscarà captar professionals d'institucions empresarials, socials i cíviques i del món universitari.

ENTITATS QUE JA COMPLEIXEN

L'objectiu d'arribar almenys al 10% de consellers que no formin part de l'administració de la Generalitat ja és una realitat en algunes entitats com, per exemple, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que té divuit membres en el seu consell d'administració, cinc dels quals provenen del sector privat.

El mateix passa a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) (3 dels 21 són independents), l'Agència de Residus de Catalunya (6 de 18), la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) (7 dels 17), el Patronat Catalunya al Món (DIPLOCAT) (13 de 33), el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (12 de 26) i el Servei Català de la Salut (10 de 35), entre d'altres.

En aquests casos, el Govern verificarà si compleixen amb els requisits establerts per ser considerats membres independents.

Hi ha altres entitats que, en tenir menys de tres membres en el seu òrgan de govern superior, no incorporaran independents, com és el cas del Consell Català de l'Esport, el Servei Català del Trànsit (STC) o l'Institut Català de les Dones.

ALTRES EXPERIÈNCIES

Incorporar independents en òrgans de l'administració no és una cosa inusual més enllà de la Generalitat, ja que passa a entitats d'altres comunitats autònomes o a empreses estatals, i també a nivell internacional (en el servei de salut britànic, a l'empresa ferroviària pública alemanya o a la principal energètica pública de Suècia, per exemple).

El que el Govern veu realment innovador a nivell estatal i internacional és el fet d'haver establert un percentatge mínim d'independents en la gran majoria del sector públic de la Generalitat.