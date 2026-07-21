L'Incasòl inicia la segona fase de comercialització del sector Vinyes del Mig (Lleida)

LLEIDA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha iniciat la segona fase de comercialització del sector d'activitat econòmica Vinyes del Mig, a Bell-lloc d'Urgell (Lleida), informa en un comunicat aquest dimarts.
Es tracta d'un total de nou hectàrees que es poden destinar a usos industrials, emmagatzematge, taller i comerç al detall.
La segona fase se centra en les parcel·les al nord del sector, i en total es comercialitzen 11 solars d'entre 1.389 i 21.238 metres quadrats, i hi ha la possibilitat d'agrupar parcel·les adjacents fins a un màxim de 35.389 metres quadrats.