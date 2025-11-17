L'Incasòl inicia el procés de compra de 179 habitatges a InmoCaixa, operació anunciada a l'octubre

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de l'Institut Català del Sòl (Incasòl) va aprovar dijous la compra de 179 habitatges a InmoCaixa, una operació que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar a finals d'octubre.
La compra, de 15,6 milions d'euros, es farà "abans de final de mes" i s'emmarca en el Pla territorial sectorial d'habitatge, segons ha informat la Generalitat aquest dilluns en un comunicat.
Aquesta operació és el primer pas per fer efectiva la compra, que inclourà 47 habitatges a Banyoles (Girona), 98 a Lleida i 34 a Mollet del Vallès (Barcelona).