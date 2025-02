L'Incasòl inicia les obres de 32 habitatges de lloguer assequible a Badia del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 15 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha iniciat les obres de 32 habitatges dotacionals de lloguer assequible en un solar cedit per l'Ajuntament de Badia del Vallès (Barcelona), segons ha informat el Govern aquest dissabte en un comunicat.

L'adjudicació de les obres s'ha fet a l'empresa Garcia Riera per 3,8 milions d'euros (abans de l'IVA), està previst que durin dos anys i la promoció ha estat finançada a través de fons Next Generation.

El projecte, redactat per Mipmarí Arquitectura i Disseny, contempla la construcció d'un edifici en dos volums, amb 32 habitatges d'entre 46 i 56 metres quadrats i un espai de cuina-menjador al centre, connectant la resta de zones comunes.

La planta baixa del segon volum se substituirà per un bosc de pilars que crearà una plaça porxada i permetrà una millor connexió amb l'entorn, i on també es col·locarà un aparcament de bicicletes.

Per millorar l'eficiència energètica de l'edifici, a part de "buscar la millor orientació possible", s'ha vetllat per altres sistemes passius com garantir la ventilació creuada en tots els habitatges, a més de preveure sistemes actius com la instal·lació de plaques fotovoltaiques.