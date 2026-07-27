L'Incasòl inicia la construcció de 29 habitatges dotacionals a Sant Sadurní (Barcelona)

BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha iniciat la construcció de 29 habitatges dotacionals a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), informa en un comunicat aquest dilluns.
El pressupost dels treballs és de 4,26 milions d'euros, dels quals 1,19 milions han estat subvencionats pel Programa d'ajuts d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients dels fons Next Generation.
Està previst que les obres durin 18 mesos i l'edifici comptarà amb planta baixa i 3 plantes, i el consistori de la localitat ha cedit el dret de superfície del sòl.